Occupazione abusiva Denunciati due uomini

Due uomini sono stati denunciati dalla Polizia e dalla Municipale per aver occupato abusivamente immobili nella zona Portali e zone vicine. La notizia arriva dopo proteste che si sono svolte in quella zona. La polizia ha agito per verificare l’occupazione non autorizzata. Non sono stati forniti dettagli su eventuali altri interventi o sulle condizioni delle persone coinvolte.

ASSISI - Proteste per la zona Portali e via limitrofe, qualcosa si muove. La Polizia, coadiuvata dalla Municipale, ha denunciato due cittadini stranieri per il reato di occupazione abusiva di edifici. Si tratta di un marocchino di 52 anni e un gambiano di 28, con precedenti di polizia. Gli agenti hanno operato a seguito di segnalazione effettuata da alcuni cittadini - da tempo nella zona vengono lamentati bivacchi negli androni e nei giardini - e sono intervenuti in un immobile privato, situato ad Assisi, il quale risultava essere occupato abusivamente da alcuni cittadini stranieri. Giunti sul posto, una volta fatto accesso all’interno dello stabile, i poliziotti hanno trovato i extracomunitari che avevano fatto del casolare abbandonato la loro stabile dimora.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Occupazione abusiva. Denunciati due uomini Le storie degli occupanti abusivi dello stabile di Tor Sapienza: «Qui da quattro anni. Per un... Notizie correlate Bologna, occupazione abusiva Acer: ritrovata baionetta e tracce di droga, denunciati tre individui.Bologna, occupazione abusiva in un alloggio Acer: ritrovata una baionetta, denunciati tre individui Bologna è scossa da un’operazione della polizia... Blitz in via Pierluigi da Palestrina, due denunce per occupazione abusivaContinua l'impegno delle Forze dell'Ordine per contrastare il degrado urbano e garantire la sicurezza in città. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LA POLIZIA DI STATO DENUNCIA DUE CITTADINI STRANIERI PER OCCUPAZIONE ABUSIVA DI IMMOBILI - Polizia di Stato; Occupazione abusiva. Denunciati due uomini; Occupazione abusiva, due denunciati dalla polizia; Blitz dei carabinieri all’ex caserma Staveco, 12 denunciati per occupazione abusiva. Casolare occupato ad Assisi: denunciate due personeDenunciati dalla polizia di Assisi due uomini, un marocchino di 52 anni e un gambiano di 28, per occupazione abusiva di un casolare abbandonato nella zona. I controlli, effettuati dagli agenti di poli ... umbria24.it Blitz dei carabinieri all’ex caserma Staveco, 12 denunciati per occupazione abusivaArresti per rapina da parte della polizia: anche un minorenne per l’episodio di via Clavature ... bologna.repubblica.it Occupazione abusiva di suolo pubblico, irregolarità nell'emissione di scontrini e alcol servito oltre l'orario consentito le motivazioni alla base delle multe. Ispezionati quindici esercizi commerciali - facebook.com facebook