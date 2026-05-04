In Sicilia si sta svolgendo una maxi esercitazione antincendio che coinvolge circa 1.400 operatori, tra volontari e professionisti. Le attività si concentrano in diverse zone dell'isola, con particolare attenzione alle aree boschive più a rischio. Le prove si svolgono tra maggio e giugno, con esercitazioni che simulano interventi in situazioni di emergenza. La presenza di nuovi volontari rappresenta una delle novità di questa operazione.

? Cosa scoprirai Come reagiranno i nuovi volontari nei boschi della Sicilia?. Dove si concentreranno le esercitazioni più critiche tra maggio e giugno?. Quali nuovi mezzi testeranno la velocità di intervento nelle zone rurali?. Perché il coordinamento tra volontari e Vigili del Fuoco è fondamentale?.? In Breve Maggio 2026 prevede sette esercitazioni tra Castell'Umberto, Comiso, Ragalna, Corleone, Siculiana, Messina ed Erice.. Salvo Cocina coordina 1.200 volontari di 240 organizzazioni con 200 professionisti istituzionali.. Il contingente totale supererà le 2.100 unità grazie a 640 nuovi volontari specializzati.. L'operazione impiega 320 mezzi tra cui numerosi pick-up per aree boschive e urbane.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia, maxi esercitazione antincendio: 1.400 operatori in campo

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