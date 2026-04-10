Esercitazione antincendio sul Monte Pisano | simulazione operativa sabato 11 aprile 2026

Sabato 11 aprile 2026 si svolgerà un’esercitazione antincendio sul Monte Pisano, con una simulazione operativa prevista per tutta la giornata. Le condizioni meteorologiche sono state monitorate da Meteo POP, che segnala specifiche previsioni per quella data. Durante l’evento, parte delle aree interessate saranno interdette al pubblico per consentire l’attività di addestramento e le operazioni di emergenza. La giornata sarà documentata anche attraverso foto di Andrea Pardini, con divieto di riproduzione senza autorizzazione.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Foto di Andrea Pardini, divieto di riproduzione senza autorizzazione Foto di Andrea Pardini, divieto di riproduzione senza autorizzazione È in programma per la mattinata di sabato 11 aprile 2026 una importante esercitazione antincendio boschivo sul Monte Pisano, in località La Foce – Il Lato. L’iniziativa è organizzata dalla Regione Toscana nell’ambito delle attività del sistema AIB (Antincendi Boschivi). L’esercitazione prevede la simulazione di uno scenario operativo complesso, con l’attivazione e la messa in pratica di tutte le procedure previste in caso di incendio boschivo di rilevante entità. È fondamentale chiarire che: non è prevista alcuna accensione di fuochi. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it © Retemeteoamatori.it - Esercitazione antincendio sul Monte Pisano: simulazione operativa sabato 11 aprile 2026 Paolo Fox Oroscopo di domani, Sabato 11 Aprile 2026Paolo Fox Oroscopo di Sabato 11 Aprile 2026: Le previsioni del noto astrologo ti guidano segno per segno! Scopri cosa dicono le stelle su amore,... Leggi anche: 16° Trofeo Fogliano Boxe: Italia-Germania sul ring il 10 e 12 aprile, triangolare regionale sabato 11