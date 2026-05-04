Sicilia antincendio | formazione al via un segnale concreto in vista dell’estate

Da dayitalianews.com 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Sicilia è iniziata la formazione sul tema antincendio, un passo importante in vista della stagione estiva. L’obiettivo è preparare le squadre e i volontari a intervenire prontamente in caso di incendi boschivi. La formazione riguarda diverse figure coinvolte nel settore e si svolge in varie località dell’isola. Questa attività si inserisce nel tentativo di rafforzare le misure di sicurezza e di prevenzione contro i rischi di incendi durante i mesi più caldi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un impegno rinnovato per affrontare la stagione degli incendi. Con l’avvio della nuova campagna di formazione dedicata all’antincendio boschivo per i volontari della Protezione civile, arriva un chiaro segnale di preparazione in vista dell’estate, periodo in cui la Sicilia è frequentemente colpita da incendi. A sottolinearlo è l’assessore al Territorio e all’Ambiente, Giusi Savarino, nella foto d’apertura. Prevenzione come strategia chiave. Secondo l’assessore, puntare sulla prevenzione significa potenziare le competenze, migliorare il coordinamento e rendere più efficaci gli interventi operativi di chi lavora sul campo.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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