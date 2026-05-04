Sicilia antincendio | formazione al via un segnale concreto in vista dell’estate

In Sicilia è iniziata la formazione sul tema antincendio, un passo importante in vista della stagione estiva. L’obiettivo è preparare le squadre e i volontari a intervenire prontamente in caso di incendi boschivi. La formazione riguarda diverse figure coinvolte nel settore e si svolge in varie località dell’isola. Questa attività si inserisce nel tentativo di rafforzare le misure di sicurezza e di prevenzione contro i rischi di incendi durante i mesi più caldi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un impegno rinnovato per affrontare la stagione degli incendi. Con l’avvio della nuova campagna di formazione dedicata all’antincendio boschivo per i volontari della Protezione civile, arriva un chiaro segnale di preparazione in vista dell’estate, periodo in cui la Sicilia è frequentemente colpita da incendi. A sottolinearlo è l’assessore al Territorio e all’Ambiente, Giusi Savarino, nella foto d’apertura. Prevenzione come strategia chiave. Secondo l’assessore, puntare sulla prevenzione significa potenziare le competenze, migliorare il coordinamento e rendere più efficaci gli interventi operativi di chi lavora sul campo.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sicilia, antincendio: formazione al via, un segnale concreto in vista dell’estate Notizie correlate Invasi in Sicilia: riserve idriche solide in vista dell’estateABBONATI A DAYITALIANEWS Situazione attuale delle risorse idriche Le riserve d’acqua in Sicilia risultano ampiamente sufficienti per affrontare con... Leggi anche: Arcigay Avellino scrive al Vescovo: richiesto un segnale di inclusione in vista dell’Irpinia Pride Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Corso di formazione teorico-pratico sull'utilizzo del Banco di Prova e Rigenerazione Polveri; La mappa dei movimenti antincendio in Sicilia: Le terre non bruciano se le ripopoliamo; Bando INAIL 2025/2026 - Fondo Perduto del 65% fino a € 130.000; Concluso a Enna il primo corso AIB per volontari della Protezione Civile Sicilia. In Sicilia formazione contro gli incendi al via, esercito di 1.200 volontariPALERMO – Prende il via la campagna di formazione antincendio boschivo (Aib) del 2026 per i volontari di protezione di civile in Sicilia. Previsto un programma di sette esercitazioni che, nel mese di ... livesicilia.it Via alla campagna antincendio, formazione per 1200 volontariL’estate si avvicina e con essa i rischi incendio e la Regione siciliana non vuole farsi trovare impreparata come troppo spesso è avvenuto in passato. Formazione per i volontari antincendio […] ... blogsicilia.it Scopri i finanziamenti agevolati per il commercio in Sicilia. Presenta la tua domanda e ottieni supporto dalla Regione. Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti. - facebook.com facebook Tgr Rai Sicilia (@TgrRaiSicilia) on X x.com