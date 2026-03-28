Un'associazione LGBTQIA+ ha inviato una lettera al Vescovo di Avellino, chiedendo un segnale di inclusione in vista dell’Irpinia Pride. La comunicazione è stata firmata dall’associazione locale, nota per il suo impegno sui diritti delle persone LGBTQIA+. La lettera rappresenta un passo formale nel tentativo di promuovere un dialogo tra la comunità e le istituzioni religiose della zona.

C'è una lettera, ad Avellino. L'ha scritta Apple Pie Arcigay, l'associazione che da anni lavora per i diritti delle persone LGBTQIA+ in Irpinia. È indirizzata al Vescovo, Monsignor Aiello. Il tono è rispettoso, il contenuto è serio. Il motivo è il Pride del 14 giugno ad Atripalda, sesta edizione. Ma la lettera va oltre l'evento. Parla di persone che subiscono violenze, di linguaggi d'odio, di una marginalizzazione che spesso avviene nel silenzio. E parla di qualcosa di più difficile da vedere: la sofferenza di chi è credente e omosessuale, di chi si trova a dover scegliere tra la propria identità e la propria fede, e trova a volte le porte della comunità religiosa chiuse. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Arcigay Avellino scrive al Vescovo: richiesto un segnale di inclusione in vista dell’Irpinia Pride

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