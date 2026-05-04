Nella regione si susseguono preoccupazioni riguardo ai tagli boschivi lungo le autostrade, dove sono stati rinvenuti migliaia di tronchi abbandonati. Le autorità hanno riscontrato che molti di questi interventi sono stati effettuati senza le necessarie autorizzazioni ambientali, in particolare in un’area specifica del territorio. La questione ha portato a indagini sulle procedure di autorizzazione e sulla regolarità delle operazioni di abbattimento.

?? Cosa scoprirai Dove sono finiti i migliaia di tronchi tagliati lungo le autostrade? Perché mancano le autorizzazioni ambientali per i lavori a Calatabiano? Chi ha deciso di ignorare i vincoli delle aree Natura 2000? Come verranno gestiti i danni al patrimonio naturale delle zone protette??? In Breve Articolo 9 e Comitato Non sono indifferente denunciano i tagli a Calatabiano. Fabio Granata e Daniele Tranchida contestano l'assenza di autorizzazioni VINCA. Calogero Fazio nega irregolarità s .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia, allarme per i tagli boschivi: critiche su autorizzazioni

Notizie correlate

Tagli boschivi non autorizzati, sanzionato un 23enneProseguono i controlli a tutela del patrimonio ambientale da parte dei Carabinieri Forestali.

Sicilia, allarme botteghe: mancano 6 giovani su 10 tra i ricercati? Cosa sapere In Sicilia 6 giovani su 10 tra i ricercati dalle imprese artigiane risultano irreperibili.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Allarme Fao sul caldo estremo nei campi. Ma in Italia boom di avocado e mango in Sicilia e uliveti in Veneto e Trentino; Meteo Sicilia: bollettino di allerta meteo per domani, venerdì 01 maggio 2026; Da Venezia alla Sicilia, nuovo test per le coalizioni; Sicilia. Allarme artigiani: mancano oltre 16 mila lavoratori specializzati.

Auto usate in Sicilia: allarme per 135.000 veicoli a rischioQuasi 135.000 auto usate in Sicilia vendute nel 2025 presentano rischi o danni occulti. Scopri i dati per Catania, Palermo e Messina e i marchi più sicuri ... quotidianodiragusa.it

Allerta meteo Sicilia 1 maggio: piogge e calo termico nell’IsolaAllerta meteo Sicilia 1 maggio: Protezione Civile dirama allerta gialla a Ragusa e Siracusa per piogge e calo termico. Ecco le previsioni. quotidianodiragusa.it

Volo Bologna-Trapani fermo per guasto: passeggeri trasbordati nella notte #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook