Tagli boschivi non autorizzati sanzionato un 23enne

I Carabinieri Forestali hanno sanzionato un 23enne per tagli boschivi non autorizzati. I controlli sono stati effettuati nelle recenti settimane nel territorio di Pontelatone, in una zona chiamata “Cerri dei Morti”. Durante l’intervento, i militari hanno verificato la violazione della normativa regionale relativa alla gestione del patrimonio forestale, intervenendo per tutelare l’area interessata.

Proseguono i controlli a tutela del patrimonio ambientale da parte dei Carabinieri Forestali. Nei giorni scorsi, i militari del Nucleo di Formicola sono intervenuti in località “Cerri dei Morti”, nel territorio comunale di Pontelatone, dove hanno accertato una violazione della normativa regionale.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Incendi boschivi in Valtellina, ancora focolai attiviProsegue senza sosta l’attività di monitoraggio e gestione degli incendi boschivi in Valtellina e nel resto della Lombardia. Leggi anche: Allerta incendi boschivi, scattano le misure