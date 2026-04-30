Sicilia allarme botteghe | mancano 6 giovani su 10 tra i ricercati

In Sicilia, oltre il 60% dei giovani ricercati dalle imprese artigiane risultano irreperibili. La situazione riguarda principalmente persone tra i 15 e i 29 anni, che non sono state trovate durante le ricerche condotte dalle autorità. La mancanza di questa parte della popolazione giovanile crea preoccupazione tra gli operatori del settore, che segnalano difficoltà nel trovare manodopera qualificata. La questione ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e delle associazioni di categoria.

? Cosa sapere In Sicilia 6 giovani su 10 tra i ricercati dalle imprese artigiane risultano irreperibili.. Il vuoto generazionale minaccia la sopravvivenza delle botteghe e dei borghi siciliani.. In Sicilia, quasi 6 giovani su 10 tra quelli ricercati dalle imprese artigiane risultano irreperibili, un dato che emerge dal report dell’Osservatorio Mpi di Confartigianato intitolato lavoro 1 maggio. Il produttivo dell’isola si trova davanti a un bivio che mette a rischio l’identità stessa dei suoi borghi e delle sue tradizioni. Secondo le analisi fornite dall’Osservatorio, la difficoltà nel reperire nuove energie per il settore artigiano non è solo un problema economico, ma una vera crisi di continuità sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicilia, allarme botteghe: mancano 6 giovani su 10 tra i ricercati Notizie correlate Botteghe Scuola: 10 giovani imparano l’alta sartoriaConfartigianato Palermo ha ottenuto la vittoria nel bando comunale Botteghe Scuola con il progetto I Maestri del Filo. Sicilia: 1 su 10 giovani donne ha disturbi alimentariUn quadro preoccupante emerge dai dati recenti sui disturbi del comportamento alimentare in Sicilia, dove una donna su dieci tra i 15 e i 24 anni ha...