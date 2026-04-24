Una cisterna russa denominata Arctic Metagaz si trova attualmente in balia delle onde a circa 120 miglia da Bengasi, nel Mediterraneo. La nave trasporta un carico di gas e 900 tonnellate di diesel, che potrebbero rappresentare un rischio per l'ambiente marino. Le autorità stanno monitorando la situazione, mentre non sono ancora stati presi provvedimenti definitivi per intervenire sulla nave.

? Cosa sapere La cisterna russa Arctic Metagaz vaga senza controllo a 120 miglia da Bengasi.. Il carico di gas e 900 tonnellate di diesel minaccia l'ecosistema del Mediterraneo.. A 120 miglia nautiche a nord di Bengasi, il colosso russo Arctic Metagaz è tornato a vagare senza controllo dopo che il cavo di rimorchio si è spezzato alle 15:00 di mercoledì, minacciando l’equilibrio del Mediterraneo centrale. L’emergenza ambientale e di sicurezza marittima è ripartita con violenza quando le manovre di messa in sicurezza, durate diverse settimane, sono saltate bruscamente. Il rimorchiatore impiegato nelle operazioni non è riuscito a riagganciare la struttura, lasciando la nave cisterna alla mercé di correnti imprevedibili e di condizioni meteo marine estremamente avverse.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Disastro nel Mediterraneo: la cisterna russa vaga fuori controllo

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