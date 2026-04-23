Fuoco estrema siccità e vento | ore di battaglia per l' incendio sul Monte Sole

Mercoledì 22 aprile, numerosi vigili del fuoco provenienti dalla Bassa Val Venosta sono intervenuti per un incendio boschivo sul Monte Sole, sopra Silandro. Le fiamme si sono sviluppate in un contesto di forte siccità e vento, rendendo difficile l’intervento. Sono state ore di sforzo intenso per contenere il rogo, che ha coinvolto vaste aree di bosco nella regione. Non sono stati segnalati feriti o persone sfollate durante l’incendio.

Sono state ore di intensa battaglia con le fiamme quelle che hanno visti impegnati i tantissimi vigili del fuoco altoatesini provenienti dalla Bassa Val Venosta che ieri, mercoledì 22 aprile, sono intervenuti per il terribile incendio boschivo avvenuto al Monte Sole, sopra Silandro.Estrema.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Ischia, incendio sul Monte Epomeo: l’intervento dei vigili del fuocoÈ sotto controllo l’incendio divampato nel tardo pomeriggio di ieri sul Monte Epomeo a Ischia. Camaiore, grosso incendio sul monte Moneta: densa colonna di fumo, vigili del fuoco in azioneCamaiore (Lucca), 24 marzo 2026 – Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi, martedì 24 marzo, sul monte Moneta, nel territorio comunale di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: ? Fuoco, estrema siccità e vento: ore di battaglia per l'incendio sul Monte Sole; Pauroso incendio boschivo: 150 vigili del fuoco al lavoro per circoscrivere l'area. Colonna di fumo visibile a chilometri di distanza; Incendio boschivo sul Monte Sole in val Venosta. Pauroso incendio boschivo: 150 vigili del fuoco al lavoro per circoscrivere l'area. Colonna di fumo visibile a chilometri di distanzaSILANDRO. E' stato fortunatamente circoscritto il pauroso incendio che, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 22 aprile, si è scatenato nei boschi del Monte Sole, a poca distanza da Silandro, in Alto Adig ... ildolomiti.it Il bosco va a fuoco: decine di pompieri in azione (Video)Una colonna di fumo visibile anche a grandissima distanza: è con questa immagine che si presenta l’incendio boschivo che ha preso corpo nel pomeriggio di mercoledì 22 aprile in quel del Monte Sole, in ... trentotoday.it Nell’ambito della terribile strage di Monte Sole, il 30 settembre 1944 le SS, guidate dal maggiore Walter Reder e supportate da alcuni fascisti della RSI, raggiunsero Colulla di Sopra, la località nella quale viveva la famiglia Zebri. Il padre Mario e il figlio Pietro, - facebook.com facebook