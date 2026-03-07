Il rischio di burn out quando la salute di chi cura è a rischio Si parla in un incontro delle sfide del caregiving oncologico

Durante un recente incontro si è discusso del rischio di burnout tra chi si prende cura di pazienti oncologici, evidenziando come la salute dei caregiver possa essere compromessa. In Emilia-Romagna sono presenti circa 600 mila caregiver sopra i 50 anni, e si prevede che entro 18 anni saranno oltre 230 mila gli anziani non autosufficienti, segnando un cambiamento demografico importante.

Con 600 mila caregiver sopra i 50 anni e una proiezione di 230.000 anziani non autosufficienti entro i prossimi 18 anni, l'Emilia-Romagna è l'epicentro di una rivoluzione demografica silenziosa. I dati Istat delineano un quadro di urgenza: il 54% degli attuali 45-47enni non ha figli, un dato che prefigura un futuro in cui la rete di cura familiare, finora data per scontata, rischia di sgretolarsi. I numeri regionali trovano una declinazione preoccupante nel territorio di Forlì-Cesena: in base alla densità abitativa e all'indice di invecchiamento, si stima che in provincia vivano circa 50.

Linfedema, chi è a rischio e come si curaAlla vigilia della Giornata del linfedema, il focus sulla patologia cronica che colpisce 250 milioni di persone nel mondo.

Monza e Brianza: Arpa accusa il rumore, a rischio salute e sonno per molti residenti. Mappa del rischio in crescita.Monza e la Brianza sono alle prese con una nuova forma di inquinamento: il rumore.

OROSCOPO EVOLUTIVO: LA METAMORFOSI FINALE! CAMBIA IL TUO DESTINO!

La minoranza: a rischio la salute pubblica Il Comune: già effettuate trecento bonifiche CONTENUTO PREMIUM - facebook.com facebook

"Rischio longevità", un ossimoro della nostra epoca da cui dipende la stabilità del Paese: l'intervento di Liverani (Ania) x.com