Christian Panucci ha commentato la situazione del ruolo di centravanti in diverse squadre di calcio italiane, sottolineando che il numero nove che fa la differenza non manca solo al Milan, ma anche alla Juventus. La sua analisi si concentra sulle esigenze di alcune squadre in quella posizione, senza fare riferimenti specifici a eventuali nomi o decisioni recenti.

Christian Panucci ha parlato di Juventus in merito alla questione centravanti. Vediamo che cosa ha detto l’ex difensore. Christian Panucci ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche di Juventus. CONTINASSA JUVE LIVE Il Milan, invece, non ha ancora un giocatore in doppia cifra: è il centravanti il problema della squadra di Allegri? «Beh, il nove che fa la differenza non manca solo al Milan. Vedi la Juve, per esempio. Poi certo, credo che sul mercato la società rossonera abbia fatto qualche errore, se due giocatori da 70 milioni (Jashari e Nkunku, ndr) stanno sempre in panchina. Come diceva Capello, è sempre meglio prendere un solo calciatore forte che due discreti». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Panucci spiega: «Il nove che fa la differenza non manca solo al Milan. Vedi la Juve per esempio…»

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