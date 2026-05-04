Siamo pronti in scena | info e biglietti
Sabato 9 maggio alle 21:15 si terrà una rappresentazione teatrale al Teatro Comunale Laterina. La compagnia Silenzioassenzio metterà in scena lo spettacolo intitolato “Siamo Pronti”, diretto da Marco Benelli. I biglietti sono disponibili presso il teatro e attraverso i canali di vendita ufficiali. La rappresentazione fa parte di una programmazione dedicata alla scena teatrale locale.
Sabato 9 maggio alle ore 21:15 al Teatro Comunale Laterina andrà in scena la compagnia teatrale Silenzioassenzio con “Siamo Pronti”, regia di Marco Benelli.Tra paradossi clinici e manie perfettamente fuori controllo, lo studio di una psicologa in “Siamo pronti” smette rapidamente di essere un.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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