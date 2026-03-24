Manfredonia-Gravina info biglietti

Sono stati annunciati i prezzi dei biglietti per la partita tra Manfredonia e Gravina, che si svolgerà domenica 29 marzo alle 15:30. L'incontro si svolgerà allo stadio locale e i dettagli sui costi sono stati resi noti nelle ultime ore. I tifosi interessati possono consultare le tariffe per assistere all'incontro e acquistare i tagliandi presso i punti vendita autorizzati.

Di seguito, i prezzi dei tagliandi per assistere al match Manfredonia-Gravina in programma Domenica 29 Marzo alle ore 15:30. SETTOREINTERORIDOTTO*TRIBUNA CENTRALISSIMA ROSSA€ 23.00TRIBUNA LATERALE GLU-GIALLA€ 18.00€ 15.00GRADINATA EST€ 12.00€ 8.00CURVA SUD P. COTUGNO€ 10.00€ 6.00CURVA NORD SETTORE OSPITI€ 10.00€ 6.00UNDER 12 GRATIS I biglietti ridotti sono disponibili esclusivamente presso il botteghino, previa esibizione di un documento di identità valido. Per accedere è necessario ritirare il ticket omaggio al botteghino entro sabato ore 12:00, presentandosi con documento di riconoscimento del minore. Ingresso consentito solo se accompagnati da un adulto in possesso di biglietto. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia-Gravina, info biglietti Articoli correlati Leggi anche: Manfredonia, la sfida col Gravina alle 15.30 Cuore e grinta dell’Under 19 del Manfredonia: 0-0 contro il Gravina?Si chiude con un pareggio per 0-0 la sfida casalinga dell’Under 19 del Manfredonia Calcio 1932 contro il Gravina, valida per il turno... Altri aggiornamenti su Manfredonia Gravina info biglietti Discussioni sull' argomento Tabellino partita FBC Gravina vs Manfredonia Calcio 1932; Gravina-Barletta, caccia al biglietto: già in 700 nel settore ospiti; Martina vs Virtus Francavilla: Risultato in Diretta Streaming Serie D > Girone H 2024-2025; Serie D girone H: oggi 11^ giornata di ritorno [SEGUI LIVE]. Telesveva. . SERIE D | Andria-Heraclea vale "sei punti" nella bagarre-salvezza. Manfredonia ospita l'ex capolista Paganese. Impegni esterni per Fasano, Nardò e Gravina #puglia #sport - facebook.com facebook