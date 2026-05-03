Incidente in moto a Ramiola | 34enne muore dopo il ricovero

Un incidente con una moto si è verificato nel pomeriggio di sabato alle porte di Ramiola, frazione del comune di Medesano. Un uomo di 34 anni è stato soccorso e trasportato in ospedale, ma purtroppo, dopo il ricovero, non è riuscito a sopravvivere. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Non ce l’ha fatta il 34enne rimasto coinvolto in un incidente in moto avvenuto nel pomeriggio di sabato alle porte di Ramiola, frazione del comune di Medesano. Il giovane è morto in serata all’ospedale Maggiore di Parma, dove era stato ricoverato d’urgenza.Lo schianto si è verificato intorno alle.🔗 Leggi su Parmatoday.it

CHI SONO I DUE VENTENNI MORTI NELLO SPAVENTOSO INCIDENTE IN MOTO CONTRO UN TAXI A MILANO

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