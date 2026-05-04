Si rifiuta di prestare il cellulare a un gruppo di ragazzi 16enne picchiato con calci e pugni a Firenze

A Firenze, un ragazzo di 16 anni è stato picchiato con calci e pugni da un gruppo di giovani dopo aver rifiutato di prestare il suo cellulare. L'aggressione è avvenuta nel centro della città, senza che il ragazzo abbia opposto resistenza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato il minorenne in ospedale per le ferite riportate. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto.

Un ragazzo di 16 anni è stato aggredito a Firenze da un gruppo di giovani dopo essersi rifiutato di prestare il suo cellulare. Colpito con calci e pugni e derubato del telefonino dal branco, è stato medicato all'ospedale Careggi. Indagini in corso.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Picchiato con calci e pugni: si era rifiutato di farsi intestate le sim telefonicheI carabinieri della stazione di Scampia sono intervenuti al Cardarelli per una persona aggredita. Leggi anche: Aggredito da tre coetanei, 15enne picchiato con calci e pugni Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Meteo in Toscana, arrivano pioggia e temporali: il sole se ne va – Dove colpirà il brutto tempo; Grosseto, tragico scontro fra due auto: c’è una vittima; Prato, la tramvia della discordia: quel tracciato non convince; Viareggio, si ribalta con l’auto e i tre figli piccoli a bordo: tragedia sfiorata. Firenze, sedicenne pestato da dieci ragazzini perché si rifiuta di prestare il telefonino: portato in ospedaleFIRENZE I pugni arrivano per primi, secchi, uno dopo l’altro. Poi i calci, mentre il ragazzo è già piegato su se stesso, in mezzo al vialetto dei giardini di viale Righi. Cade, resta a terra. Intorno, ... msn.com A Firenze 16enne aggredito dal branco per un cellulare: ferito a calci e pugniL’episodio è avvenuto a Coverciano: il ragazzo ha rifiutato di prestare il telefono, poi il pestaggio e il furto ... gonews.it Ci sono 12 indagati dalla procura di Firenze, fra medici e altro personale specializzato dell'ospedale di Torregalli, per la morte di una 24enne, deceduta poche ore dopo aver partorito un bambino la sera del 30 aprile. Avvisi di garanzia a sei ginecologi, un'oste - facebook.com facebook AGGIORNAMENTO Ore 18:34 04/05/2026 A1 MILANO-NAPOLI Bologna CODA di 5 km per veicolo in avaria tra Firenze Sud e Firenze Scandicci dal km 300 x.com