Picchiato con calci e pugni | si era rifiutato di farsi intestate le sim telefoniche

I carabinieri di Scampia sono intervenuti al Cardarelli per un uomo di 33 anni proveniente da Salerno, che era stato aggredito. La vittima ha riportato trauma cranico e fratture ai polsi dopo essere stata picchiata con calci e pugni. L’uomo si era rifiutato di farsi intestare le sim telefoniche, motivo dell’aggressione. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

I carabinieri della stazione di Scampia sono intervenuti al Cardarelli per una persona aggredita. Si tratta di un 33enne di Salerno il cui referto parla di trauma cranico e fratture a entrambi i polsi. Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, l’uomo sarebbe stato pestato da tre. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Arbitro di 15 anni picchiato con calci e pugni per un'espulsione: la violenza a fine partitaUna raffica di calci e pugni per un'espulsione dal campo di un giocatore, mal digerita da chi ha visto la partita.

Brutale aggressione nella notte a un 16enne, picchiato con calci e pugni e trasportato in ospedaleSulla base a una prima ricostruzione sarebbe stato accerchiato e pestato da un gruppo di 4-5 persone le quali poi si sono allontanate lasciandolo a...

La ‘disturbano’ mentre è al cellulare, prende a schiaffi e calci i figli di uno e 3 anni: mamma a processoCalci e schiaffi ai figli di uno e 3 anni perché la ‘disturbavano’ mentre era al cellulare. Il 5 marzo una mamma 31enne andrà a processo per maltrattamenti e lesioni. Decisivi i video ripresi da una ... fanpage.it

Bambini picchiati dalla madre: presi a calci e schiaffi per un motivo assurdoDei bambini sono stati aggrediti fisicamente dalla loro madre. Ecco i dettagli di quanto accaduto ai due figli. newsmondo.it

+++TELESVEVANOTIZIE: IMPRENDITORE PICCHIATO E RAPINATO NEL PARCHEGGIO DELLA SUA AZIENDA A PALO DEL COLLE, LE IMMAGINI – BARLETTA, PROTESTA A SAN PROCOPIO: IL FRONTE DEL “NO” CONTRO L’AMPLIAMENTO DELLA DI - facebook.com facebook

Nel Reggiano un marocchino è stato arrestato dopo aver segregato e picchiato la compagna per mesi. La legava per impedirle di uscire, la aggrediva fisicamente, anche con abusi sessuali, e la sottoponeva a continue minacce e violenze psicologiche. La don x.com