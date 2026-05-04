71enne trovato morto in un kayak ribaltato nel fiume a Capaccio nel Salernitano

Un uomo di 71 anni è stato ritrovato senza vita all’interno di un kayak rovesciato nelle acque di un fiume nel comune di Capaccio, in provincia di Salerno. La scoperta è avvenuta nelle ultime ore, e sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche del caso. Le autorità stanno accertando le cause della vicenda e le modalità in cui si è verificato l’incidente.

Un uomo di 71 anni è stato trovato morto all’interno di un kayak, ribaltato nelle acque del fiume a Capaccio, in provincia di Salerno. Sul posto, in via Pertini, dopo una segnalazione dei carabinieri, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli. Le operazioni di recupero della salma sono state effettuate dalla squadra fluviale, già operativa sul posto al momento del ritrovamento. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le dinamiche dell’incidente. Probabilmente l’uomo si è ribaltato con il kayak ed è rimasto incastrato.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - 71enne trovato morto in un kayak ribaltato nel fiume a Capaccio nel Salernitano Notizie correlate Tragedia nel salernitano: corpo senza vita trovato in un kayak ribaltato nel fiumeDramma, questa mattina, a Capaccio Paestum, dove i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli sono intervenuti per un’operazione di soccorso a... Kayak si ribalta nel fiume a Capaccio: uomo trovato morto in acquaDramma nel territorio di Capaccio Paestum, dove i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli sono intervenuti per un’operazione di soccorso...