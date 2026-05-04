Un automobilista si è fermato per aiutare dopo aver visto un’auto ribaltarsi a pochi metri di distanza. È sceso dalla vettura e ha tentato di assistere le persone coinvolte nell’incidente. Pochi istanti dopo, è stato travolto da un altro veicolo che transitava sul luogo, perdendo la vita. La polizia è intervenuta sul posto per rilievi e accertamenti.

Quando ha visto pochi metri più avanti un’auto ribaltarsi non ha esitato un attimo ad accostare e a scendere dalla macchina per prestare soccorso ai passeggeri. Una scelta che si è rivelata per lui fatale: una macchina in transito lo ha travolto ed è morto sul colpo. Tragedia all’alba sul Grande raccordo anulare di Roma, all’altezza dell’uscita Tuscolana. Sul posto il 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco. Inutili i soccorsi per il 35enne, una guardia giurata e padre di due bambini, mentre altre tre persone sono state trasportate in ospedale. Cinque complessivamente i veicoli coinvolti nell’ incidente avvenuto l’altranotte, intorno alle 5.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Si ferma per prestare soccorso. Automobilista travolto e ucciso

Notizie correlate

Si ferma per aiutare un'automobilista: travolto e ucciso. Tragedia sul GraHa accostato per aiutare un automobilista in difficoltà, ma è stato travolto e ucciso da un'altra macchina.

Roma: si ferma per soccorrere automobilista, 35enne travolto e ucciso sul Grande raccordo anulareRoma, 3 maggio 2026 - Tragedia sul Grande raccordo anulare di Roma, all'altezza dell'uscita Tuscolana.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Si ferma per soccorrere un automobilista, 35enne muore investito a Roma; Roma incidente sul Gra, automobilista si ferma per prestare soccorso dopo uno scontro ma un'altra auto lo travolge: un morto e tre feriti; Si ferma per soccorrere un automobilista, 35enne muore investito a Roma; Si ferma in auto per prestare soccorso, pistola puntata in faccia: Dammi i soldi.

Si ferma per prestare soccorso. Automobilista travolto e uccisoQuando ha visto pochi metri più avanti un’auto ribaltarsi non ha esitato un attimo ad accostare e a scendere dalla macchina per prestare soccorso ai passeggeri. Una scelta che si è rivelata per lui fa ... quotidiano.net

Si ferma per soccorrere un automobilista, 35enne muore investito a RomaTragedia sul Grande raccordo anulare di Roma, all'altezza dell'uscita Tuscolana. Un giovane di 35 anni è morto all'alba travolto da una macchina mentre si era fermato per prestare soccorso a un'auto c ... ansa.it

Automobilista perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guard-rail tra Gazzada e Buguggiate - facebook.com facebook

Si ferma per soccorrere automobilista, 35enne muore investito a Roma. L'incidente all'alba sul Raccordo, tre feriti in ospedale. #ANSA x.com