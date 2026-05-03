Un incidente mortale si è verificato questa mattina sul Grande raccordo anulare di Roma, all’altezza dell’uscita Tuscolana. Un uomo di 35 anni è stato travolto da un veicolo mentre si trovava sulla strada e, nonostante i tentativi di soccorso, è deceduto sul posto. La polizia ha chiuso temporaneamente la carreggiata per i rilievi e le operazioni di assistenza. Sul luogo sono intervenuti anche i mezzi di soccorso.

Roma, 3 maggio 2026 - Tragedia sul Grande raccordo anulare di Roma, all'altezza dell'uscita Tuscolana. Un giovane di 35 anni è morto all'alba travolto da una macchina mentre si era fermato per prestare soccorso a un'auto coinvolta in un incidente. Inutili i soccorsi per lui. Altre tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Sul posto per i rilievi la polizia stradale. Da una prima ricostruzione, sembra che due automobilisti di passaggio si siano fermati, accostando le loro macchine, per soccorrere i passeggeri di un altro veicolo coinvolto in un incidente autonomo. Sceso dalla sua macchina il 35enne è stato investito ed è morto sul colpo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Roma: si ferma per soccorrere automobilista, 35enne travolto e ucciso sul Grande raccordo anulare

Notizie correlate

Leggi anche: Scende dalla macchina per aiutare dopo un incidente: travolto e ucciso sul Grande raccordo anulare

Leggi anche: Incidente sul Raccordo anulare: uomo travolto e ucciso. Due feriti gravi e traffico in tilt

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Roma si ferma: weekend di caos tra cortei e gare ciclistiche. Tutte le strade chiuse e i bus deviati; Roma, si ferma Zaragoza; Alcaraz si ferma per un mese e mezzo e Sinner può scavare un solco. Madrid, Roma e Parigi per blindare il primo posto. Spero torni presto, con Carlos in tennis è migliore; Roma, si ferma Zaragoza: salta la Fiorentina?.

Si ferma per soccorrere un automobilista, 35enne muore investito a RomaTragedia sul Grande raccordo anulare di Roma, all'altezza dell'uscita Tuscolana. Un giovane di 35 anni è morto all'alba travolto da una macchina mentre si era fermato per prestare soccorso a un'auto c ... ansa.it

Roma incidente sul Gra, automobilista si ferma per prestare soccorso dopo uno scontro ma un'altra auto lo travolge: un morto e tre feritiL'incidente è avvenuto intorno alle ore 5.15 sulla carreggiata interna del Raccordo anulare, all’altezza dell’uscita Tuscolana. Sabato sera a Nettuno un motociclista ha perso la vita ... roma.corriere.it

Tragedia sul Grande raccordo anulare di Roma, all'altezza dell'uscita Tuscolana. Un giovane di 35 anni è morto all'alba travolto da una macchina mentre si era fermato per prestare soccorso a un'auto coinvolta in un incidente. Inutili i soccorsi per lui. #ANSA - facebook.com facebook

Vannacci convoca a giugno a Roma la prima assemblea dei “futuristi” e prova a placare fronde interne x.com