Prima tenta la truffa dello specchietto poi dopo la fuga da film prova a investire un poliziotto | 22enne in arresto

Un giovane di 22 anni, originario della Sicilia, ha tentato di truffare un automobilista con la manovra dello specchietto, poi è scappato e ha cercato di investire un agente durante la fuga. La polizia ha inseguito il veicolo per le vie della città, riuscendo a bloccare il ragazzo dopo un inseguimento intenso. L’uomo è stato portato in commissariato e non ha opposto resistenza. La situazione ha creato scompiglio tra i residenti del quartiere.

Durante l'inseguimento tra le vie del capoluogo il giovane truffatore avrebbe tentato di investire un agente. Poco dopo è stato bloccato e arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale ANCONA – Un 22enne di origini siciliane è stato arrestato questa mattina al termine di un inseguimento "da film" con la Squadra Mobile e la Polizia locale. Poco prima il 22enne aveva tentato la cosiddetta truffa dello specchietto. Il giovane, insieme a una complice che viaggiava con un bambino, avrebbe preso di mira un'impiegata 60enne di Osimo mentre percorreva via Flaminia, sostenendo che la donna avesse urtato e danneggiato il loro veicolo.

Tenta la "truffa dello specchietto", ma l'autista è un poliziotto: denunciato 22enneUn giovane di 22 anni ha tentato di mettere in atto la classica truffa dello specchietto lungo la circonvallazione di Catania.

