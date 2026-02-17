Legnano papà picchia la mamma per l’ennesima volta | la figlia tredicenne si ribella chiama il 112 e lo fa arrestare

A Legnano, un padre ha preso a schiaffi la madre durante un’altra lite, e questa volta la figlia tredicenne ha chiamato il 112 per fermarlo. La ragazza, che ha assistito a diverse scene di violenza in passato, ha deciso di intervenire quando ha visto il padre colpire di nuovo la madre nel loro appartamento. La polizia è arrivata sul posto e ha arrestato l’uomo, che minacciava anche di tornare a picchiare la donna. La famiglia vive nello stesso stabile da anni, e i vicini conoscono bene le tensioni tra i genitori.

Legnano (Milano), 17 febbraio 2026 – Non era la prima volta, probabilmente già in altre occasioni aveva visto il padre picchiare la madre una volta rientrato a casa, nell’appartamento dove vive insieme ai genitori e altri due fratelli. Domenica sera, però, non ce l’ha fatta più ad assistere a questo continuo tormento e alle sofferenza della donna, e così la ragazza, figlia maggiore della coppia ma solo tredicenne, ha alzato il telefono e ha chiamato il 112, facendo infine arrestare il padre dai carabinieri. Bergamo, minaccia e aggredisce la madre con un coltello: arrestato 22enne L’episodio ha avuto come teatro un’abitazione nel quartiere Oltrestazione, abitato da una famiglia di origini peruviane: padre e madre trentasettenni e poi i tre figli, rispettivamente di tredici, dieci e soli due anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Legnano, papà picchia la mamma per l’ennesima volta: la figlia tredicenne si ribella, chiama il 112 e lo fa arrestare Picchia la moglie, la figlia minorenne chiama il 112 e lo fa arrestare. E' accaduto in provincia di Taranto Picchia la moglie in casa nel tarantino: la figlia chiama il 112, salva la madre e fa arrestare il padre Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Legnano, picchia la compagna davanti al figlio: arrestato 29enneIl 29enne ha tentato di opporsi all’arresto, ma è stato bloccato dai militari. Ora si trova nel carcere di Busto Arsizio, a disposizione dell’autorità giudiziaria (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it Picchia la compagna in un B&B a Legnano davanti al figlio: arrestato 29enne a LegnanoI Carabinieri di Legnano hanno arrestato in flagranza di reato un 29enne di nazionalità colombiana, senza fissa dimora in Italia e incensurato ... legnanonews.com SAN VALENTINO FESTA del PAPÀ COMPLEANNO ANNIVERSARIO Sei a corto di idee per i tuoi prossimi regali È appena arrivato un vasto assortimento di COFANETTI SMARTBOX ed EMOZIONE3 in Agenzia, non aspettare che finiscano, corri facebook