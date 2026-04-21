Si cerca una domestica per pulizie in casa | l' annuncio del Centro per l' impiego

Da chietitoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Centro per l'impiego di Ortona ha pubblicato un annuncio per la ricerca di una domestica. La posizione riguarda un lavoro di pulizie in casa e viene richiesto di lavorare per un'azienda situata a Francavilla al Mare. L'offerta di lavoro è rivolta a persone interessate a svolgere questa mansione. La ricerca è diretta a chi desidera inserirsi in questa attività lavorativa specifica.

Il Centro per l'impiego di Ortona ricerca, per conto di un'azienda di Francavilla al Mare, una domestica.Le attività da svolgere sono: gestione e pulizia della casa. Si richiedono esperienza nella mansione e il possesso di patente B (automunito). Si offre inizialmente un periodo di valutazione.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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