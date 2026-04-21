Si cerca una domestica per pulizie in casa | l' annuncio del Centro per l' impiego
Il Centro per l'impiego di Ortona ha pubblicato un annuncio per la ricerca di una domestica. La posizione riguarda un lavoro di pulizie in casa e viene richiesto di lavorare per un'azienda situata a Francavilla al Mare. L'offerta di lavoro è rivolta a persone interessate a svolgere questa mansione. La ricerca è diretta a chi desidera inserirsi in questa attività lavorativa specifica.
Il Centro per l'impiego di Ortona ricerca, per conto di un'azienda di Francavilla al Mare, una domestica.Le attività da svolgere sono: gestione e pulizia della casa. Si richiedono esperienza nella mansione e il possesso di patente B (automunito). Si offre inizialmente un periodo di valutazione.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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