Si cerca un inserviente di cucina | l' annuncio del Centro per l' impiego di Ortona

Il Centro per l’impiego di Ortona ha pubblicato un annuncio per trovare un inserviente di cucina. La ricerca nasce dalla carenza di personale disponibile a svolgere lavori di pulizia in un ristorante locale. La persona scelta si occuperà di pulire pesce, piatti, pentole e superfici di cucina. La candidatura aperta riguarda chi ha esperienza nel settore o desidera inserirsi in questa mansione. La selezione è in corso e si attendono le candidature.

Si offre contratto part time, a 36 ore settimanali, con orario dalle 9.30 alle 15.30; è previsto lavoro nei giorni festivi Il Centro per l'impiego di Ortona cerca personale per servizi di ristorazione. In particolare, si cerca un inserviente di cucina, che si occupi di pulizia del pesce e pulizia della cucina (piatti, pentole, tavoli, fuochi, ecc). Sono richiesti esperienza nel settore e il possesso della patente B (automunito). Si offre inizialmente un periodo di valutazione con contratto a tempo determinato e successiva possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Si offre contratto part time, a 36 ore settimanali, con orario dalle 9.