Si accende uno spinello è irregolare in Italia E dalla perquisizione spunta un tablet rubato

Durante un controllo, un uomo irregolare sul territorio italiano, che non aveva rispettato l’ordine di espulsione e di allontanamento, è stato fermato. Durante la perquisizione sono stati trovati uno spinello e un tablet, quest’ultimo risultato rubato. L’uomo è stato denunciato per ricettazione.