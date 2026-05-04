Si accende uno spinello è irregolare in Italia E dalla perquisizione spunta un tablet rubato
Durante un controllo, un uomo irregolare sul territorio italiano, che non aveva rispettato l’ordine di espulsione e di allontanamento, è stato fermato. Durante la perquisizione sono stati trovati uno spinello e un tablet, quest’ultimo risultato rubato. L’uomo è stato denunciato per ricettazione.
Un uomo, irregolare sul territorio poiché non ottemperante all'ordine di espulsione e all'ordine di allontanamento, è stato intercettato e denunciato per ricettazione. Durante un controllo da parte della polizia locale, impegnata con il reparto centro e l’unità cinofila, il soggetto in questione.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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