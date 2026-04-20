Nuovo show di Magi alla Camera | regala sacchetti di cannabis e si fuma uno spinello Nel mirino il dl sicurezza

Durante una seduta alla Camera dei Deputati, un deputato di + Europa ha distribuito sacchetti di cannabis e si è ripreso fumando uno spinello, attirando l’attenzione dei presenti. L’episodio si è verificato nel contesto di un dibattito sul disegno di legge sulla sicurezza, suscitando reazioni da parte di altri esponenti politici e alimentando discussioni sui limiti del comportamento in aula. Riccardo Magi, coinvolto nell’evento, aveva appena affrontato una sconfitta politica durante un’assemblea del suo partito.

R iccardo Magi non si fa mancare niente. All’indomani della sfiducia incassata malamente durante l’assemblea nazionale di + Europa, si consola con una bella canna. A uso personale certo. Ma per l’occasione la porta con sé in un vasettino alla Camera per protestare contro il ‘liberticida’ decreto sicurezza. Approvato al Senato e in queste ore in commissione a Montecitorio, il provvedimento contiene una stretta sullo spaccio da strada. In sostanza non riconosce la lieve entità del reato quando è di uso continuativo. Il segretario degli ex radicali in cerca di facili riflettori riunisce i giornalisti parlamentari consegnando ai presenti sacchettini con dentro l’erba.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Nuovo show di Magi alla Camera: regala sacchetti di cannabis e si fuma uno spinello. Nel mirino il dl sicurezza Notizie correlate Leggi anche: Dl sicurezza, Magi (+Eu) porta e cede cannabis alla Camera Magi (+Europa) porta cannabis alla Camera in occasione di 4/20, la giornata mondiale della cannabis – Il video(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2026 Alla sala stampa della Camera celebrato il 4/20, riconosciuta a livello internazionale come la giornata mondiale... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: ...Che Dio perdona a Tutti: In arrivo il nuovo film di Pif e l'incontro al Masetti Cinema di Fano; dIMartedì, Giovanni Floris, puntata integrale del 14/4/2026; Sanità: Magi (Sumai Assoprof), ‘investire sui professionisti per invertire la rotta’; Alessandro Giuli: Sterilizzati i tagli a Spettacolo e Opera, nuovi fondi per maestranze Cinema e nuove assunzioni. A Disneyland Paris arriva la magia di Topolino con un nuovo showRoma, (askanews) – Uno show strabiliante, con scenografie d’eccezione e musiche coinvolgenti: a Disneyland Paris debutta un nuovo spettacolo, intitolato Topolino e il Mago, in cui l’iconico Topolino ... affaritaliani.it Un nuovo show ispirato agli illusionisti hollywoodiani del XIX secolo. Due date in Italia, dove non vede l’ora di tornare e dove ha tanti amici che la aspettano. L’eleganza e la sensualità del Burlesque, di cui lei è un’icona e un punto di riferimento. E la volontà c facebook Un nuovo show ispirato agli illusionisti hollywoodiani del XIX secolo. Due date in Italia, dove non vede l’ora di tornare e dove ha tanti amici che la aspettano. L’eleganza e la sensualità del Burlesque, di cui lei è un’icona e un punto di riferimento. E la volontà c x.com