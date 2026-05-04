Show di Shakira a Copacabana | drone mostra la folla immensa sulla spiaggia di Rio

Da lapresse.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato sera sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro, un concerto ha attirato un pubblico molto numeroso. Durante lo spettacolo, un drone ha ripreso la folla che si estendeva lungo la battigia. La cantante è salita sul palco e ha eseguito il suo show davanti a migliaia di persone. La spiaggia era affollata di spettatori che hanno assistito all’evento musicale.

Shakira ha tenuto un concerto davanti a una folla oceanica sabato sera sulla spiaggia di Copacabana, a Rio de Janeiro. Circa due milioni di spettatori hanno assistito alla show gratuito della popstar colombiana, parte del suo tour mondiale ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, in un tripudio di effetti scenici e droni, con un omaggio al pubblico locale con la scritta ‘Ti amo Brasile’. Iran, Macron: "'Project Freedom’ di Trump? Non parteciperemo a operazioni poco chiare" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

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