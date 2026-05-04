Show di Shakira a Copacabana | drone mostra la folla immensa sulla spiaggia di Rio

Sabato sera sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro, un concerto ha attirato un pubblico molto numeroso. Durante lo spettacolo, un drone ha ripreso la folla che si estendeva lungo la battigia. La cantante è salita sul palco e ha eseguito il suo show davanti a migliaia di persone. La spiaggia era affollata di spettatori che hanno assistito all’evento musicale.

Shakira ha tenuto un concerto davanti a una folla oceanica sabato sera sulla spiaggia di Copacabana, a Rio de Janeiro. Circa due milioni di spettatori hanno assistito alla show gratuito della popstar colombiana, parte del suo tour mondiale ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, in un tripudio di effetti scenici e droni, con un omaggio al pubblico locale con la scritta ‘Ti amo Brasile’. Iran, Macron: "'Project Freedom’ di Trump? Non parteciperemo a operazioni poco chiare" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Show di Shakira a Copacabana: drone mostra la folla immensa sulla spiaggia di Rio Notizie correlate Show da record per Shakira a Copacabana: 2 milioni di spettatoriShakira ha tenuto un concerto davanti a una folla oceanica sabato sera sulla spiaggia di Copacabana, a Rio de Janeiro. Shakira a Copacabana: concerto epico per 2 milioni di fanLa spiaggia di Copacabana si prepara a ospitare una delle performance musicali più attese del prossimo periodo, con Shakira che salirà sul palco il 2... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Shakira incanta Copacabana e celebra la forza delle donne; Spettacolo di droni in apertura del maxi concerto di Shakira a Copacabana; Shakira a Rio, in 2 milioni per la Lupa a Copacabana; Copacabana, lo show di droni e poi il live: il maxi-concerto di Shakira vale 133 milioni di euro. Shakira a Copacabana: 2 milioni di fan e show di droniShakira sulle orme di Madonna e Lady Gaga. La superstar colombiana conquista la spiaggia di Copacabana in un concerto gratuito che ha richiamato circa 2 milioni di persone, secondo il sindaco della ci ... ilgiornale.it Show da record per Shakira a Copacabana: 2 milioni di spettatoriShakira ha tenuto un concerto davanti a una folla oceanica sabato sera sulla spiaggia di Copacabana, a Rio de Janeiro. Circa due milioni di spettatori hanno ... lapresse.it shakira ha realizzato ieri sera in Brasile il più grande concerto di un’artista latina nella storia. La cantante colombiana ha fatto la storia con il suo show a Copacabana, riunendo quasi 3 milioni di spettatori che hanno cantato e ballato sulle note dei più - facebook.com facebook Lo storico concerto di Shakira a Rio de Janeiro. In due milioni sulla spiaggia di Copacabana. Uno show dei record, con un palco da 1500 metri quadrati, una passerella di 25 metri orientata verso il pubblico e il grande spettacolo di droni x.com