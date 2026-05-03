Show da record per Shakira a Copacabana | 2 milioni di spettatori

Sabato sera sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro, una performance di Shakira ha attirato circa 2 milioni di persone. La cantante colombiana ha tenuto un concerto che ha coinvolto un pubblico di dimensioni eccezionali, con la spiaggia piena di spettatori che hanno assistito all’evento. L’afflusso di pubblico ha reso lo spettacolo uno dei più grandi mai registrati in quella località.

Shakira ha tenuto un concerto davanti a una folla oceanica sabato sera sulla spiaggia di Copacabana, a Rio de Janeiro. Circa due milioni di spettatori hanno assistito alla show gratuito della popstar colombiana, parte del suo tour mondiale ‘ Las Mujeres Ya No Lloran ‘, in un tripudio di effetti scenici e droni, con un omaggio al pubblico locale con la scritta ‘Ti amo Brasile’. Altre stelle della musica internazionale, come Madonna nel 2024 e Lady Gaga lo scorso anno, si erano esibite sul celebre litorale della città brasiliana. Shakira ha cantato hit come come ‘Hips Don’t Lie’, “’La Tortura’ e ‘La Bicicleta’. L’iniziativa ha anche un forte impatto economico: secondo le stime, potrebbe generare oltre 150 milioni di dollari di indotto, inserendosi nella strategia di Rio de Janeiro per rilanciare turismo e indotto dopo Carnevale e Capodanno.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Show da record per Shakira a Copacabana: 2 milioni di spettatori Notizie correlate Shakira a Copacabana: concerto epico per 2 milioni di fanLa spiaggia di Copacabana si prepara a ospitare una delle performance musicali più attese del prossimo periodo, con Shakira che salirà sul palco il 2... Shakira in concerto gratuito a Copacabana, attesi milioni di fanLa popstar colombiana Shakira sarà protagonista di un grande concerto gratuito il 2 maggio sulla spiaggia di Copacabana, icona di Rio de Janeiro,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: San Giovanni, Sangiovese Festival da record; Champions da record in tv, ma Sinner attira di più; Tiramisù: 440 metri per un record di bontà; VIDEO - Numeri da record per la Maratonina Pretuziana. L’evento da 45 anni anima il 1° maggio teramano. Show da record per Shakira a Copacabana: 2 milioni di spettatoriShakira ha tenuto un concerto davanti a una folla oceanica sabato sera sulla spiaggia di Copacabana, a Rio de Janeiro. Circa due milioni di spettatori hanno ... lapresse.it Air Show da record: oltre 40mila per il ritorno delle Frecce TricoloriOggi, sabato 20 settembre, l’aeroporto Arturo Ferrarin di Thiene è tornato a essere protagonista con un Air Show che ha superato ogni aspettativa. Una folla impressionante, stimata in oltre 40mila ... ecovicentino.it Rompipallone.it. . Loris Karius ed Edin Dzeko show negli spogliatoi dello Schalke: occhiali da sole, musica, bevande e festeggiamenti scatenati per il ritorno in Bundesliga dei tedeschi! #dzeko #karius #schalke04 - facebook.com facebook Ana Paula e Milena no show da Shakiraaa x.com