Il 2 maggio, sulla spiaggia di Copacabana, si terrà un concerto gratuito con l'artista colombiana come protagonista. L’evento, che attira un pubblico stimato in due milioni di persone, rappresenta una delle esibizioni più attese del momento. La location all’aperto e l’ingresso libero sono stati confermati, creando così un’occasione unica per i fan di assistere a una performance di grande rilievo senza costi.

La spiaggia di Copacabana si prepara a ospitare una delle performance musicali più attese del prossimo periodo, con Shakira che salirà sul palco il 2 maggio per un concerto gratuito. L’evento rientra nel progetto denominato Todo Mundo no Rio e punta a coinvolgere una folla immensa, con stime che prevedono una partecipazione tra i 2 e i 2,5 milioni di spettatori sulla celebre costa di Rio de Janeiro. Un palcoscenico monumentale per il tour di Shakira. L’allestimento tecnico previsto per la serata carioca è di proporzioni mastodontiche, con l’obiettivo di replicare l’impatto visivo dei grandi show internazionali che hanno recentemente calcato quelle sabbie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Shakira a Copacabana: concerto epico per 2 milioni di fan

Shakira em Copacabana: veja trajetória da cantora no Brasil | CNN NOVO DIA

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