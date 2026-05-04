Shorinji Kempo | 150 atleti tra Sicilia e Calabria a Montepiselli

A Montepiselli si è svolto un evento dedicato al Shorinji Kempo, con la partecipazione di circa 150 atleti provenienti da Sicilia e Calabria. Durante la manifestazione, si è osservato come gli esercizi in coppia siano fondamentali per migliorare la coordinazione tra praticanti. Numerose famiglie hanno condiviso il tatami, mettendo in mostra le proprie tecniche e la collaborazione tra i membri.

? Cosa scoprirai Come si combatte in coppia per sviluppare la sincronia perfetta?. Chi sono i membri delle famiglie che hanno condiviso il tatami?. Perché questa disciplina punta a unire generazioni diverse attraverso lo sport?. Cosa accadrà agli atleti durante i prossimi appuntamenti di giugno?.? In Breve Partecipazione di branch messinesi, calabresi e gruppi aggregati di Messina Centro e Camaro.. Categoria Gruppi Famiglia coinvolge genitori e figli per favorire la crescita intergenerazionale.. Nuovi appuntamenti tecnici e esami di grado previsti per il mese di giugno.. Coordinamento dell'evento affidato al Gruppo Sud Italia della F.I.S.K. con AICS Messina.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Shorinji Kempo: 150 atleti tra Sicilia e Calabria a Montepiselli Notizie correlate Malnate: 200 atleti da 5 nazioni sfidano al Nippon KempoIl Palazzetto dello Sport di Malnate si è trasformato in un vero e proprio centro nevralgico delle arti marziali giapponesi, ospitando sabato 7 marzo... Leggi anche: Sicilia, Meloni incontra gli sfollati: "Per Niscemi 150 milioni". Aiuti anche a Sardegna e Calabria