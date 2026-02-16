Sicilia Meloni incontra gli sfollati | Per Niscemi 150 milioni Aiuti anche a Sardegna e Calabria

Giorgia Meloni ha visitato Niscemi, colpita dal passaggio del ciclone Harry, e ha annunciato un finanziamento di 150 milioni di euro per aiutare gli sfollati. La presidente del Consiglio ha fatto il sopralluogo nel piccolo comune in provincia di Caltanissetta, dove una frana ha distrutto molte case, costringendo oltre 1.000 persone a lasciare le loro abitazioni. Meloni ha promesso anche aiuti per la Sardegna e la Calabria, colpite da recenti calamità naturali.

Per Niscemi "c'è uno stanziamento specifico da 150 milioni di euro". Lo ha annunciato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante un sopralluogo nel piccolo comune in provincia di Caltanissetta colpito nei giorni scorsi dal ciclone Harry e, prima ancora, da una frana che ha raso al suolo gran parte della cittadina comportando l'evacuazione di oltre 1.500 residenti. Questa mattina la premier è arrivata in Sicilia per una ricognizione nelle aree colpite dal ciclone, a partire dalla "zona rossa" di Niscemi, ormai quasi completamente collassata. Ad accoglierla c'era il sindaco Massimiliano Conti che, rivolgendosi alla premier ha detto: "Noi non molliamo e non ci fermiamo".