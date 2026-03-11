Malnate | 200 atleti da 5 nazioni sfidano al Nippon Kempo

Sabato 7 marzo il Palazzetto dello Sport di Malnate ha accolto circa 200 atleti provenienti da cinque paesi diversi, impegnati nella prima edizione di un torneo internazionale di Nippon Kempo. La competizione ha visto numerose sfide tra praticanti di questa disciplina, con partecipanti che hanno mostrato le proprie capacità in diverse categorie. L’evento ha attirato appassionati e rappresentanti di diverse nazioni, trasformando il palazzetto in un punto di riferimento per questa arte marziale.

Il Palazzetto dello Sport di Malnate si è trasformato in un vero e proprio centro nevralgico delle arti marziali giapponesi, ospitando sabato 7 marzo la prima edizione del torneo internazionale di Nippon Kempo. Oltre duecento atleti provenienti da cinque nazioni diverse hanno calcato il tatami per sfidarsi in una competizione che ha partecipare delegazioni dall’Italia, Francia, Spagna, Messico e Venezuela. L’evento, organizzato dalla ASD FINK – Nippon Kempo Italia, non è stato solo una semplice gara sportiva ma un momento di forte aggregazione culturale che ha messo in luce la capacità del Varesotto di attrarre interesse globale. La presenza massiccia di partecipanti internazionali conferma come questo piccolo comune della provincia di Varese sia riuscito a posizionarsi come capitale europea di questa specifica disciplina marziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Malnate: 200 atleti da 5 nazioni sfidano al Nippon Kempo Articoli correlati Da Caltanissetta ad Ancona: 3 atleti sfidano 1657 rivaliSettecentoquarantacinque chilometri di distanza tra interna e le Marche non hanno fermato l’impegno sportivo del Track Club Master di Caltanissetta. Leggi anche: Ukaleq e Sondre, i due atleti della Groenlandia che da Milano-Cortina sfidano Trump: «È pazzo, non tocchi casa nostra» – Il video