A Napoli torna Desina il Festival della Grafica e delle Culture Visive

Da napolitoday.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, dal 9 al 12 aprile 2026, si svolgerà la quarta edizione di DESINA, il Festival della Grafica e delle Culture Visive. L'evento prevede quattro giorni di incontri, workshop, performance, mostre e attività dedicate alla grafica e alle arti visive contemporanee. La manifestazione si svolge in diverse location della città e coinvolge artisti, designer e professionisti del settore. La partecipazione è aperta a pubblico e professionisti interessati a approfondire le tematiche del progetto visivo.

Dal 9 al 12 aprile 2026 torna a Napoli DESINA – Festival della Grafica e delle Culture Visive, giunto alla sua quarta edizione, con quattro giorni di incontri, workshop, performance, mostre e attività dedicate al progetto visivo contemporaneo. Promosso dall’omonima associazione culturale fondata da Stefano Pellone, Domenico Armatore e Nicola Feo, curatori della rassegna, il festival riunisce designer, studi creativi, editori e professionisti della comunicazione dall’Italia e dall’estero, con ospiti da Europa e Stati Uniti. Al via giovedì 9 aprile, alle ore 11, l’inaugurazione del festival a La Santissima Community Hub (Vico Trinità delle Monache, 1), con la presentazione del programma e la preview della mostra. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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