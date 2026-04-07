A Napoli torna Desina il Festival della Grafica e delle Culture Visive

A Napoli, dal 9 al 12 aprile 2026, si svolgerà la quarta edizione di DESINA, il Festival della Grafica e delle Culture Visive. L'evento prevede quattro giorni di incontri, workshop, performance, mostre e attività dedicate alla grafica e alle arti visive contemporanee. La manifestazione si svolge in diverse location della città e coinvolge artisti, designer e professionisti del settore. La partecipazione è aperta a pubblico e professionisti interessati a approfondire le tematiche del progetto visivo.

Dal 9 al 12 aprile 2026 torna a Napoli DESINA – Festival della Grafica e delle Culture Visive, giunto alla sua quarta edizione, con quattro giorni di incontri, workshop, performance, mostre e attività dedicate al progetto visivo contemporaneo. Promosso dall’omonima associazione culturale fondata da Stefano Pellone, Domenico Armatore e Nicola Feo, curatori della rassegna, il festival riunisce designer, studi creativi, editori e professionisti della comunicazione dall’Italia e dall’estero, con ospiti da Europa e Stati Uniti. Al via giovedì 9 aprile, alle ore 11, l’inaugurazione del festival a La Santissima Community Hub (Vico Trinità delle Monache, 1), con la presentazione del programma e la preview della mostra. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Torna il Napoli Queer Festival: sei giorni di spettacoli, cinema, musica, workshop e arti visiveDa martedì 14 a domenica 19 aprile, appuntamento con il Napoli Queer Festival 2026.

La critica di Tahar Lamri al Festival delle Culture: "Nel programma non esistono le comunità straniere della città"Lo scrittore ed ex direttore del festival: "Con più soldi pubblici si è ottenuto meno protagonismo, meno reti, meno coesione, meno città" "C'è un...

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Napoli, torna Desina, il festival della grafica e delle culture visive: in città dal 9 al 12 aprileTorna a Napoli Desina, il festival della grafica e delle culture visive. Giunta alla quarta edizione, la kermesse si terrà dal 9 al 12 aprile presso La Santissima Community Hub in ... ilmattino.it

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Il Segesta Teatro Festival torna per la sua V edizione dal 29 luglio al 30 agosto 2026 Con la Pasqua arriva anche il primo annuncio della nuova estate di Segesta. Nel frattempo, vi mostriamo la nuova veste grafica del Festival e condividiamo il messaggio - facebook.com facebook

Napoli, quattro giorni tra talk, workshop, mostre e performance con protagonisti internazionali del design della comunicazione per la IV edizione di Desina, il Festival della grafica e delle culture visive wp.me/p60RNT-ghq #desina #napoli x.com