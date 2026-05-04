Tre comunità del Sud Milano sono sconvolte dal lutto di due giovani, Sarah e Alexandru, morti in circostanze ancora da chiarire. Le famiglie e i residenti delle zone di Tribiano e Mulazzano si sono riuniti per ricordarli, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente. La notizia ha suscitato grande cordoglio tra i cittadini, che hanno espresso il loro dolore attraverso messaggi e manifestazioni spontanee.

e Alessandra Zanardi Tre comunità strette in un unico, improvviso dolore. Tribiano, Mulazzano e Salerano sul Lambro piangono la scomparsa di due giovani fidanzati, la 24enne Sarah Ernani e il 25 Alexandru Viorel Ichim, morti sabato sera in un tragico schianto sulla comunale 704, al confine fra Tribiano e Mulazzano, dove lo scooter sul quale i due giovani viaggiavano è uscito di strada e, precipitato in un fosso, è finito contro un parapetto in mattoni. Un volo di quattro metri e un impatto violento che non hanno lasciato scampo ai due ragazzi: lei originaria di Salerano sul Lambro, lui cresciuto a Mulazzano, conviventi da un anno a Tribiano, in un appartamento di via Pertini.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sgomento nel Sud Milano. Il dolore di tre comunità per Sarah e Alexandru: "I nostri cari ragazzi"

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