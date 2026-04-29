Finale Scudetto Sir Susa Scai Perugia - Lube Civitanova | le curiosità e dove seguire la sfida in diretta

Domani sera alle 20:30 si terrà la prima partita della Finale Scudetto di Superlega tra Perugia e Lube Civitanova. La serie si svolge al meglio delle cinque sfide e deciderà quale squadra si aggiudicherà il titolo di campione italiano. La partita si gioca nella città ospitante e sarà trasmessa in diretta, attirando l’attenzione degli appassionati di pallavolo.

L’attesa è terminata! Domani sera alle 20:30 si accenderanno i riflettori sulla Finale Scudetto di questo Campionato di Superlega!È Perugia ad ospitare il primo atto della serie, al meglio delle cinque partite, che assegnerà il tricolore e a contendersi il titolo due grandi protagoniste di questa.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Superlega, Rana Verona - Sir Susa Scai Perugia: le curiosità e dove seguire la sfida in direttaI Block Devils si giocano il primo dei due match point per aggiudicarsi la vetta della regular season. Supercoppa, Sir Susa Scai Perugia - Itas Trentino: le curiosità e dove seguire la sfida in direttaDoveva essere la prima manifestazione della stagione, invece per causa di forza maggiore è “retrocessa” al rango di terza. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Pallavolo maschile, Perugia e Civitanova per la finale di Superlega 2026: il programma e dove vedere in diretta le partite per lo scudetto · Volley; CRESCE L’ATTESA PER LA FINALE SCUDETTO: MATCH A PERUGIA IN PRIMA SERATA!; Verso le Finali Scudetto: sesto incrocio tra Perugia e Civitanova; Finale Scudetto Volley 2026: Perugia-Civitanova, orario e dove vedere gara-1. Finale Scudetto, Sir Susa Scai Perugia - Lube Civitanova: le curiosità e dove seguire la sfida in direttaSi aprono le danze dell'ultimo atto dei playoff per una serie che si preannuncia lunga ed equilibrata. Si gioca domani sera al PalaBarton, fischio d'inizio alle 20:30 ... perugiatoday.it Sir Susa Scai, occhio alla carica dei 300 Predators: esodo da Civitanova per gara 1 di finale scudettoDomani - giovedì 30 aprile - è il grande giorno di gara 1. Scatta infatti la serie di finale scudetto tra la Sir Susa Scai Perugia e la Cucine Lube Civitanova, appuntamento alle 20.30 in punto in un P ... corrieredellumbria.it Cgc sconfitto dal Lodi in gara-1 dei quarti di finale scudetto. Il Forte pareggia la prima dei playout - facebook.com facebook Si è appena conclusa una clamorosa finale scudetto femminile. Ha vinto Schio. Ha dato spettacolo anche Venezia. È l'ennesima grande pagina di basket femminile italiano che nell'ultimo anno ha portato la Nazionale a vincere un incredibile bronzo agli europ x.com