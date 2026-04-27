La stagione della Sir Susa Scai Perugia si avvicina alla conclusione dopo aver disputato complessivamente 45 partite ufficiali. La squadra ha partecipato a diverse competizioni, tra cui il mondiale per club, la supercoppa italiana, la coppa Italia, la Champions League, il campionato regolare e i play-off. La formazione è ora impegnata nell’ultimo passo prima di conquistare il titolo di campione d’Italia.

Sono 45 le partite disputate dalla formazione targata Sir Susa Scai Perugia, 5 nel mondiale per club, 2 in supercoppa italiana, 2 in coppa Italia, 8 in champions league, 22 nella stagione regolare, 6 nei play-off. Un ruolino di marcia niente male in sette mesi di competizioni, in pratica una partita ogni quattro giorni e mezzo di media. Un cammino senza dubbio faticoso e nel quale i block-devils non sono stati immuni da problemi di salute, con diverse assenze importanti durante il periodo che sono state compensate per mezzo di una panchina valida e lunga. Ora i bianconeri si accingono ad affrontare l’ottava finale scudetto della loro storia contro Civitanova Marche, consapevoli di aver incamerato due dei tre trofei disputati e di essere in corsa per altri due (campionato e champions league).🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Finale scudetto, la Sir “studia“ Civitanova: "C’è ancora un passo da fare, siamo pronti"

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