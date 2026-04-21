Settore giovanile Under 17 a valanga Ottavi ’scudetto’ per Under 16 e 15

Nel settore giovanile, l’Empoli ha ottenuto risultati significativi nelle ultime partite. La squadra Under 17 ha vinto con un punteggio di 7-0 contro la Juve Stabia, che si trovava all’ultimo posto del girone C del campionato nazionale di Serie A e B. Le altre categorie, Under 16 e Under 15, hanno conquistato l’accesso agli ottavi di finale dei rispettivi campionati. Le sfide contro la Juve Stabia si sono svolte tutte nello stesso fine settimana.

Enplein dell’Empoli nelle tre sfide contro la Juve Stabia a livello giovanile. Testa-coda senza storia nel girone C del campionato nazionale Under 17 di Serie A e B, dove la capolista azzurra ha dilagato 7-0 a Castellammare di Stabia sul fanalino di coda a zero punti. Partita in ’ghiaccio’ già nel primo tempo, grazie al 4-0 aperto da Isidori al 9’ con un preciso rasoterra e chiuso al 43’ da Landi con un mancino imprendibile. Nel mezzo le reti di Pucci e Biondini (pregevole conclusione dal limite dell’area). Nella ripresa la squadra di Tonelli non si ferma e segna ancora al 65? con Orlandi, al 73? con un colpo di testa di Murolo su cross di Landi e nel finale ancora con Isidori, che raccoglie un tiro di Silvestri ed insacca da due passi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Settore giovanile. Under 17 a valanga. Ottavi ’scudetto’ per Under 16 e 15 Notizie correlate Settore giovanile. Under 17 e 15 super. Sconfitta l’Under 16Week-end dolce amaro per gli altri tre team maggiori del vivaio dell’Empoli, con Under 17 e Under 15 che dilagano, mentre l’Under 16 subisce una... Settore giovanile. Under 17, ko a Lecce ma resta in vetta. Doppio successo per Under 16 e 15Trasferta amara a Lecce per l’Under 17 dell’Empoli, che incappa nella seconda sconfitta stagionale. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Scheda squadra Juve Stabia; Inizia la stagione dell’U17; Calendario Ternana - Allievi Nazionali U17 Serie C - Girone C Italia; Settore giovanile. L’Under 17 a valanga sul Foggia. Nove gol e testa della classifica. Settore giovanile. Under 17 a valanga. Ottavi ’scudetto’ per Under 16 e 15Enplein dell’Empoli nelle tre sfide contro la Juve Stabia a livello giovanile. Testa-coda senza storia nel girone C del campionato nazionale Under 17 di Serie A e B, dove la capolista azzurra ha ... sport.quotidiano.net Settore Giovanile, solo soddisfazioni: l’Under 18 ne fa cinque. Super poker dell’U17L'U15 si impone contro il Frosinone, è 2-0. Convocazione per il Derby Primavera per il giovane classe 2010 Guaglianone ... ilromanista.eu Zambra Scuola Calcio & Settore Giovanile “Un luogo sicuro dove far crescere i bambini” #giocoimparocrescoemidiverto #zambracalcio #empoliacademy #questoeilmioclub #scuolacalciozambra - facebook.com facebook Il Legnano Basket e tutto il settore giovanile, porge le più sentite condoglianze al proprio atleta Alessio Ortenzi per la scomparsa del padre Stefano I funerali saranno lunedì 13/04 alle ore 10:00 presso la Chiesa dei Santi Martiri a Legnano. x.com