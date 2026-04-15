Settore giovanile Under 17 e 15 super Sconfitta l’Under 16

Nel fine settimana, il settore giovanile ha visto risultati differenti tra le categorie. L’Under 17 e l’Under 15 hanno ottenuto vittorie con ampio margine, mentre l’Under 16 ha subito una rimonta inattesa, che ha portato alla loro sconfitta. La squadra più giovane ha mostrato un rendimento superiore, mentre l’Under 16 ha incontrato difficoltà, perdendo l’incontro dopo essere stata in vantaggio.

Week-end dolce amaro per gli altri tre team maggiori del vivaio dell’ Empoli, con Under 17 e Under 15 che dilagano, mentre l’ Under 16 subisce una incredibile rimonta. Partiamo proprio dai più grandi, che al Centro Sportivo di Petroio a Vinci travolgono 5-0 il Bari. Ancora grande protagonista bomber Perillo, autore di una doppietta (21 centri stagionali), il secondo su rigore, mentre il raddoppio è opera di Silvestri sugli sviluppi di un corner, con Pucci e Isidori che chiudono il conto nella ripresa. E stamani alle 11 gli azzurrini saranno a Frosinone per il recupero della 23esima giornata con l’obiettivo di consolidare il secondo posto. Ad Avellino, invece, l’ Under 16 di Polverini chiude il primo tempo avanti 2-0 grazie alle reti di Marini al 20? e Lodi al 40?.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Settore giovanile. Under 17 e 15 super. Sconfitta l’Under 16 Settore giovanile. Under 17, ko a Lecce ma resta in vetta. Doppio successo per Under 16 e 15Trasferta amara a Lecce per l’Under 17 dell’Empoli, che incappa nella seconda sconfitta stagionale. Settore Giovanile Inter, 3 risultati diversi per Under 15,16 e 17: cade Handanovic dopo 8 vittorie consecutive. Il recap del weekendMercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A.