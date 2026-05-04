Il settore agricolo europeo si trova di fronte a minacce che mettono a rischio la sicurezza alimentare e la stabilità della produzione. Le autorità europee sono chiamate a intervenire rapidamente per prevenire possibili shock che potrebbero compromettere la disponibilità di cibo e la sostenibilità delle attività agricole. Le sfide attuali richiedono azioni concrete per rafforzare la resilienza del settore e garantire approvvigionamenti stabili nel tempo.

Con le persistenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente, gli agricoltori e le cooperative agricole di tutta l’UE “si trovano ad affrontare una crescente pressione sui costi, sui mercati e sulle catene di approvvigionamento, aggravando una situazione già fragile”. Mentre i Ministri dell’Agricoltura, riuniti sotto la presidenza cipriota del Ministro Panayiotou per discutere la gestione del rischio agro-climatico, Copa e Cogeca hanno sottolineato che questo dibattito non può essere disgiunto dall’attuale crisi geopolitica. Dall’invasione russa dell’Ucraina, i prezzi dei fertilizzanti sono rimasti strutturalmente elevati. La crisi mediorientale sta ora causando nuovi aumenti dei costi di energia, carburante, mangimi, imballaggi e logistica, compromettendo ulteriormente la redditività delle aziende agricole.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Settore agricolo, UE agisca subito per prevenire shock alimentare

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