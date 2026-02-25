Bancomat assaltati e comuni senza sportelli stufi i 29 sindaci dei Monti Dauni | Si agisca subito

Dopo l'attacco alla filiale Unicredit di Troia, i sindaci formalizzeranno la richiesta collettiva di un incontro immediato con il prefetto per rafforzare la sicurezza su tutto il territorio. Francesco Caserta: "Qui le banche rappresentano servizi essenziali e presìdi di legalità. Colpirle significa colpire la comunità” “E’ in corso una azione criminale organizzata che sta interessando tutti i Monti Dauni. Qui le banche rappresentano servizi essenziali e presìdi di legalità. Colpirle significa colpire la comunità”. “Sento questo episodio con un doppio significato: istituzionale e personale. L’ennesimo assalto al bancomat della filiale UniCredit avvenuto questa notte nella nostra città non è un fatto isolato. Nei giorni scorsi episodi simili hanno colpito anche Bovino e Casalvecchio di Puglia. È evidente che siamo di fronte a un’azione criminale organizzata che sta interessando l’intero territorio dei Monti Dauni”, spiega. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

