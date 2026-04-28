Comparto agricolo De Bernardis | Proteste agricoltori tema vero e sentito si agisca a tutti i livelli | a Bergamo facciamo la nostra parte

Il comparto agricolo sta vivendo un momento di tensione, con gli agricoltori che manifestano preoccupazioni e proteste. Il segretario cittadino del Partito Democratico, che ricopre anche il ruolo di consigliere comunale, ha affermato che le proteste sono un tema reale e sentito, sottolineando l'importanza di intervenire a tutti i livelli. A Bergamo, si sostiene che l’amministrazione locale stia facendo la propria parte per affrontare la situazione.

Bergamo. Alessandro De Bernardis, nella doppia veste di Segretario cittadino Pd e di Consigliere delegato alle Politiche europee del Comune di Bergamo, interviene sulle proteste in corso all’interno del comparto agricolo, che ieri hanno raggiunto il proprio apice con la manifestazione indetta da Coldiretti al Passo del Brennero, riflettendo sui risvolti che riguardano anche il livello territoriale. “Il tema è vero e sentito – spiega De Bernardis – perché la gestione del comparto agricolo è uno dei temi-cardine nel rapporto tra Italia ed Europa del presente e del prossimo futuro, anche se non è un argomento estremamente conosciuto”. “Tutto nasce dagli articoli 59-63 del regolamento Ue n.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Bruxelles, protesta degli agricoltori: presenti anche Coldiretti e Confagricoltura Piacenza

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