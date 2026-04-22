Livorno – Dal 24 la settimana velica internazionale

Da romadailynews.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 24 aprile al 3 maggio, Livorno ospiterà la Settimana Velica Internazionale 2026, un evento che coinvolgerà sport, cultura marittima e inclusione. La manifestazione trasformerà la città in un centro di riferimento internazionale per la vela e la formazione dei giovani, attirando partecipanti e visitatori da diverse nazioni. La settimana velica si svolgerà in diverse location della città, con competizioni e iniziative dedicate a tutte le età.

Livorno  – Dal 24 aprile al 3 maggio, Livorno sarà teatro della  Settimana Velica Internazionale 2026 (SVI 2026), un evento che celebra sport, cultura marittima e inclusione, trasformando la città in un punto di riferimento internazionale per la vela e la formazione dei giovani. La manifestazione, promossa in stretta collaborazione tra Accademia Navale,  Comune di Livorno  e i principali  Circoli Velici Livornesi, gode dell’adesione del  Presidente della Repubblica  e del patrocinio della  Regione Toscana, consolidando la sua reputazione di eccellenza nazionale e internazionale. Primo appuntamento: la cerimonia delle Marine estere Il primo...🔗 Leggi su Romadailynews.it

livorno 8211 dal 24 la settimana velica internazionale
© Romadailynews.it - Livorno – Dal 24 la settimana velica internazionale

Vela: Livorno alza le vele sull’inclusione, la Settimana Velica Internazionale 2026 tra sport,

Video Vela: Livorno alza le vele sull’inclusione, la Settimana Velica Internazionale 2026 tra sport,

Notizie correlate

Leggi anche: Vela, dal 24 aprile al 3 maggio la Settimana Velica Internazionale di Livorno

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: A Livorno la Settimana velica Internazionale dal 24 aprile; Settimana Velica Internazionale 2026, Livorno celebra vela, giovani e inclusione; Livorno, appuntamento con la settimana velica; Visite gratuite al faro di Livorno, ecco quando e come prenotare.

livorno dal 24 la settimanaVela, dal 24 aprile al 3 maggio la Settimana Velica Internazionale di Livornoun evento che celebra sport, cultura marittima e inclusione, trasformando la città in un punto di riferimento internazionale per la vela e la formazione dei giovani ... adnkronos.com

Settimana velica 2026: Livorno celebra la vela, i giovani e l'inclusivitàDal 24 aprile al 3 maggio 2026, Livorno ospiterà la Settimana Velica Internazionale (SVI 2026), un evento che unisce sport a livello agonistico, cultura marittima e inclusività, trasformando la città ... msn.com

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.