Livorno – Dal 24 la settimana velica internazionale

Dal 24 aprile al 3 maggio, Livorno ospiterà la Settimana Velica Internazionale 2026, un evento che coinvolgerà sport, cultura marittima e inclusione. La manifestazione trasformerà la città in un centro di riferimento internazionale per la vela e la formazione dei giovani, attirando partecipanti e visitatori da diverse nazioni. La settimana velica si svolgerà in diverse location della città, con competizioni e iniziative dedicate a tutte le età.

Livorno – Dal 24 aprile al 3 maggio, Livorno sarà teatro della Settimana Velica Internazionale 2026 (SVI 2026), un evento che celebra sport, cultura marittima e inclusione, trasformando la città in un punto di riferimento internazionale per la vela e la formazione dei giovani. La manifestazione, promossa in stretta collaborazione tra Accademia Navale, Comune di Livorno e i principali Circoli Velici Livornesi, gode dell’adesione del Presidente della Repubblica e del patrocinio della Regione Toscana, consolidando la sua reputazione di eccellenza nazionale e internazionale. Primo appuntamento: la cerimonia delle Marine estere Il primo...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Livorno – Dal 24 la settimana velica internazionale Vela: Livorno alza le vele sull’inclusione, la Settimana Velica Internazionale 2026 tra sport, Notizie correlate Leggi anche: Vela, dal 24 aprile al 3 maggio la Settimana Velica Internazionale di Livorno Contenuti di approfondimento Temi più discussi: A Livorno la Settimana velica Internazionale dal 24 aprile; Settimana Velica Internazionale 2026, Livorno celebra vela, giovani e inclusione; Livorno, appuntamento con la settimana velica; Visite gratuite al faro di Livorno, ecco quando e come prenotare. Vela, dal 24 aprile al 3 maggio la Settimana Velica Internazionale di Livornoun evento che celebra sport, cultura marittima e inclusione, trasformando la città in un punto di riferimento internazionale per la vela e la formazione dei giovani ... adnkronos.com Settimana velica 2026: Livorno celebra la vela, i giovani e l'inclusivitàDal 24 aprile al 3 maggio 2026, Livorno ospiterà la Settimana Velica Internazionale (SVI 2026), un evento che unisce sport a livello agonistico, cultura marittima e inclusività, trasformando la città ... msn.com Sulla #FiPiLi fare attenzione per fumo segnalato tra Cascina e la diramazione Pisa-Livorno #viabiliTOS x.com La Polizia di Stato di Livorno ha eseguito nel pomeriggio di ieri una misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un 23enne, già noto alle forze dell’ordine, accusato di atti persecutori e danneggiamenti ai danni dell’ex compagna. Secondo quanto ri - facebook.com facebook