Inaugurata la Settimana velica internazionale a Livorno

La Settimana Velica Internazionale si è conclusa a Livorno, con la cerimonia di chiusura che ha visto la partecipazione di numerosi equipaggi provenienti da diverse nazioni. La manifestazione, iniziata con un’anteprima, si è svolta nel porto cittadino, coinvolgendo diverse classi di imbarcazioni. Sono stati assegnati premi ai vincitori delle varie categorie e sono state celebrate le vittorie raggiunte durante la competizione.

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - La Settimana Velica Internazionale ha sciolto le vele: dopo l'anteprima di ieri con la parata delle Marine estere, questa mattina alle 10 l'Ammiraglio comandante Alberto Tarabotto, il prefetto Giancarlo Dionisi, il sindaco Luca Salvetti, il vescovo Simone Giusti e il presidente dei circoli velici livornesi, Andrea Mazzoni, hanno tagliato il nastro tricolore presso il Villaggio della Vela a Porta a Mare. Nei loro discordi di benvenuto, le autorità hanno ricordato il profondo rapporto fra Livorno e il mare, e soprattutto la grande valenza dello sport come veicolo di pace e di dialogo fra i popoli, citando la storica “diplomazia del ping-pong” negli anni '70 fra Stati Uniti e Cina: due delle 33 delegazioni straniere presenti alla Settimana Velica Internazionale 2026.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Inaugurata la Settimana velica internazionale a Livorno Notizie correlate Livorno – Dal 24 la settimana velica internazionaleLivorno – Dal 24 aprile al 3 maggio, Livorno sarà teatro della Settimana Velica Internazionale 2026 (SVI 2026), un evento che celebra sport, cultura... Leggi anche: Vela, dal 24 aprile al 3 maggio la Settimana Velica Internazionale di Livorno Altri aggiornamenti Temi più discussi: Vela, dal 24 aprile al 3 maggio la Settimana Velica Internazionale di Livorno; Settimana Velica Internazionale 2026, Livorno celebra vela, giovani e inclusione; Settimana Velica Internazionale 2026, regate virtuali e la prestigiosa Ran 630 con Sailonline. Inaugurata la Settimana velica internazionale a LivornoRoma, 24 apr. (Adnkronos) - La Settimana Velica Internazionale ha sciolto le vele: dopo l'anteprima di ieri con la parata delle Marine estere, questa ... iltempo.it Settimana Velica Internazionale, Livorno capitale del mare: 33 le nazioni estere presentiA Livorno la Settimana Velica Internazionale: un evento tra sport, tradizione e incontro tra culture provenienti da tutto il mondo ... intoscana.it IlGiunco.net. Company Money · Feels So Good (Instrumental). Inaugurata la 46esima edizione della Fiera del #Madonnino. Tre giorni dedicati ad agricoltura e vita all’aria aperta #maremmalocal #ilgiunco facebook Brescia Soccorso, inaugurata la nuova sede in viale Piave x.com