Cala il sipario sull' edizione 2026 degli Assoluti indoor di pattinaggio corsa

A Pescara si sono conclusi i campionati italiani indoor di pattinaggio corsa, tenutisi al Pattinodromo Ex Gesuiti. L'evento si è svolto in due fine settimana, con la seconda parte dedicata alle categorie Allievi, Junior e Senior. Durante la manifestazione, atleti provenienti da diverse regioni si sono sfidati in gare che hanno portato grande attenzione tra gli spettatori presenti.

PESCARA - Cala il sipario a Pescara sui campionati italiani indoor di Pattinaggio Corsa. Due weekend di grande spettacolo ed emozioni al Pattinodromo Ex Gesuiti, chiusi dalla seconda parte dell'evento dedicata alle categorie Allievi, Junior e Senior. Un'edizione record quella pescarese. Da incorniciare gli Indoor 2026, anche grazie alla nuova pista, recentemente rinnovata con resinatura Vesmaco che ha reso le gare spettacolari. Un anello nuovissimo, tirato a lucido, che ha permesso agli atleti di raggiungere velocità impressionanti, alzando notevolmente gli standard della disciplina su rotelle. Numeri importanti per l'evento organizzato dalla Asd Pattinaggio Pescara, sotto l'egida di Skate Italia Federazione Sport Rotellistici: più di 1.