Settimana sotto l' ombrello a Novara e nel Vco | pioggia e calo termico le previsioni

La settimana a Novara e nel Vco si apre con condizioni di maltempo, caratterizzate da pioggia e nuvole. Le previsioni indicano un susseguirsi di perturbazioni che interesseranno la regione, portando pioggia frequente e un calo delle temperature. Secondo gli esperti di meteorologia, le prime giornate saranno segnate da condizioni di instabilità, con il cielo coperto e piogge che potrebbero proseguire nei prossimi giorni.

Inizio di settimana con pioggia e nuvole a Novara e provincia e nel Vco. Secondo le previsioni del meteorologo di 3B Meteo Lorenzo Badellino, sul nostro territorio sono in arrivo una serie di perturbazioni che renderanno la prima parte della settimana spesso piovosa."Con l'indebolimento.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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