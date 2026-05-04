Questa settimana il cielo sarà coperto da nuvole e la pioggia si farà più frequente, portando un calo delle temperature rispetto ai giorni di festa. Il periodo di stabilità atmosferica, che aveva portato condizioni soleggiate e clima caldo durante il ponte del Primo Maggio, sta rapidamente esaurendosi, lasciando spazio a condizioni meteo più instabili.

Il promontorio anticiclonico che ha garantito tempo stabile e temperature elevate nel corso del ponte del Primo Maggio si sta rapidamente esaurendo. Un sistema depressionario in discesa dall’Oceano Atlantico attraverso la Francia si avvicina alla Lombardia, determinando un progressivo peggioramento a partire dal pomeriggio di lunedì e una fase perturbata più organizzata tra martedì e mercoledì. Correnti umide dai quadranti sud-occidentali in quota accompagneranno l’ingresso della perturbazione, portando precipitazioni diffuse e un sensibile calo delle temperature massime. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

METEO – Raffica di Impulsi Perturbati | Previsioni Fino al 27 Gennaio

Notizie correlate

Aprile finisce con le nuvole e qualche possibile pioggia. Temperature in caloLa presenza di un minimo depressionario sull’Europa orientale determina una lieve flessione del promontorio anticiclonico sul Mediterraneo, favorendo...

Pioggia, vento e temperature in calo: inizio settimana dal tempo instabile, poi torna il soleLe previsioni di 3BMeteo per i prossimi giorni: dal tempo 'ballerino' ad un graduale miglioramento, in vista del primo fine settimana di primavera...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Settimana perturbata: nuvole e pioggia, temperature in calo; Arrivano piogge e temporali, poi da sabato torna l’estate; Il bel tempo ha le ore contate: settimana variabile tra nubi e piogge diffuse; Previsioni meteo Roma e Lazio per il ponte del 1° maggio: sole e temperature fino a 20 gradi.

Settimana perturbata: nuvole e pioggia, temperature in caloUn sistema depressionario in discesa dall'Oceano Atlantico attraverso la Francia si avvicina alla Lombardia, determinando un progressivo peggioramento a partire dal pomeriggio di lunedì e una fase per ... bergamonews.it

Liguria, nuvole e possibili piovaschi: inizio settimana instabileMeteo Liguria oggi e domani: nubi, piovaschi e schiarite tra Genova e Savona secondo Arpal. Previsioni locali aggiornate per costa ed entroterra. ligurianotizie.it

Meteo Expert. . L’ondata di maltempo delle ultime 48-72 ore sta per concludersi: l’area perturbata si sposta verso la Grecia e il Mediterraneo orientale, mentre da ovest avanza l’Anticiclone delle Azzorre, abbraccerà l’Italia nella seconda parte della settimana, - facebook.com facebook