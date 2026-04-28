A fine aprile, il cielo si presenta nuvoloso con possibilità di pioggia, mentre le temperature si abbassano leggermente. Un minimo depressionario sull’Europa orientale provoca una diminuzione della pressione nell’area, indebolendo temporaneamente l’anticiclone che interessa il Mediterraneo. Di conseguenza, correnti occidentali umide e instabili si spostano verso la regione, portando condizioni di cielo coperto e piogge occasionali.

La presenza di un minimo depressionario sull’Europa orientale determina una lieve flessione del promontorio anticiclonico sul Mediterraneo, favorendo l’afflusso di correnti occidentali umide e instabili verso la regione. Il contesto risulta pertanto moderatamente instabile, con maggiore coinvolgimento dei settori alpini, prealpini e pedemontani, ma con fenomenologia in possibile estensione anche alla fascia mediana di pianura. Le previsioni del Centro Meteo Lombardo a cura di Maurizio Sabatino. Martedì 28 aprile 2026 Tempo Previsto: Cielo molto nuvoloso su fascia Alpina, Prealpina e settori Pedemontani centro-orientali, con rovesci sparsi e locali temporali già dal mattino.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Odgovaram Na Vaša Pitanja - Konsultacije Uživo

Notizie correlate

Tempo variabile, nuvole e qualche pioggia. Temperature in risalitaInizio settimana contrassegnato da condizioni di tempo variabile sulla nostra regione, per il transito di umide correnti atlantiche che porteranno...

Previsioni meteo in Italia: ponte del 25 aprile tra sole, nuvole e qualche pioggiaABBONATI A DAYITALIANEWS Sabato 25 aprile 2026: clima variabile tra primavera e instabilità La giornata di sabato 25 aprile si presenterà con un...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Aprile finisce con le nuvole e qualche possibile pioggia. Temperature in calo; Lite davanti un bar a Montesilvano finisce con un accoltellamento; 25 aprile: dove finisce la memoria, ricomincia la Resistenza · LaC News24; Lite tra tre uomini finisce con un accoltellamento, grave 43enne a Bergamo.

Aprile finisce con le nuvole e qualche possibile pioggia. Temperature in caloLa presenza di un minimo depressionario sull’Europa orientale determina una lieve flessione del promontorio anticiclonico sul Mediterraneo, favorendo l’afflusso di correnti occidentali umide e instabi ... bergamonews.it

Marotta: “Noi estranei” Non finisce qui Questa la prima pagina del Corriere dello Sport del 27 aprile - facebook.com facebook