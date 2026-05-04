I giovani sono riusciti a conquistare l’accesso alla finale dei play-off, risultato che li proietta verso la prossima sfida contro il Viareggio. La squadra ha superato le fasi precedenti e si prepara ora a affrontare la squadra toscana in una partita decisiva. La qualificazione alla finale rappresenta un traguardo importante per il gruppo, che si prepara a disputare l’ultimo incontro della stagione.

Una grande vittoria. I ragazzi si sono meritati l’accesso alla finalissima play off. E ora sotto col Viareggio. Ho ancora il dente avvelenato dopo aver perso entrambe le sfide della regular season immeritatamente". E’ caricato a pallettoni Simone Settesoldi (foto), allenatore della Zenith Prato, dopo il rotondo successo ottenuto nella semifinale play off del girone A di Eccellenza contro lo Sporting Cecina. "Abbiamo giocato in maniera giusta, da squadra matura. Ci eravamo preparati per approfittare degli spazi che la loro grande aggressione ci avrebbe lasciato. Abbiamo avuto alcune belle occasioni con vari giocatori nel primo tempo e non abbiamo rischiato praticamente niente.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Settesoldi guarda a Viareggio: "Troveranno pane per i loro denti"

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