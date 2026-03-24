Arezzo, 24 marzo 2026 – Sarà dedicata a Marco Cacchiani (vittima del lavoro un mese fa alla Tratos di Pieve Santo Stefano) la presentazione fatta dall’autore del libro sul tema degli incidenti e omicidi del lavoro “ Il Pane loro 2, la vendetta ” che si terrà ad Arezzo il prossimo sabato 28 marzo, presso la libreria Feltrinelli di Via Garibaldi alle ore 17.30. Ma non è soltanto un piccolo libro l’ultima fatica letteraria di Stefano Mencherini, autore e giornalista indipendente, ma la trascrizione integrale di un vero e proprio musical con partecipazioni prestigiose, tra poeti e interpreti musicali, sul tema drammaticamente irrisolto e globale degli incidenti e omicidi del lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidenti e omicidi del lavoro, presentazione de “Il Pane loro 2, la vendetta” alla Feltrinelli

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