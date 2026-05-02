LIVE Italia-Australia 10-10 5-4 dcr World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | il Setterosa vince ai rigori dopo una rimonta incredibile

La partita tra Italia e Australia si è conclusa con un risultato di 10-10, decidendosi ai rigori dopo una serie di emozionanti scambi. Il Setterosa ha vinto ai rigori dopo una rimonta che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso. La sfida rientra nel quadro della Coppa del Mondo di pallanuoto femminile 2026, trasmessa in diretta streaming. La cronaca si chiude con il commento finale di OA Sport e i ringraziamenti ai lettori per aver seguito l’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.33 Grazie mille per averci seguito, termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon proseguimento di serata. 21.32 Le azzurre perdono in maniera netta ma dal terzo quarto in poi hanno infilato una rete dopo l’altra con un calo importante dal punto di vista offensivo delle avversarie. Mirachi trova la prima vittoria come commissario tecnico della Nazionale. 21.30 L’Italia vince e si mette a lottare per il passaggio del turno che arriverà in caso di vittoria contro l’Olanda domani alle 18.30. 5-4 BETTINIIIIIII! VINCE L’ITALIAAAAA!!! 4-4 SBAGLIA HALLIGAM, CHE PARATA DI CONDORELLI! 4-4 Tabani evita la fuga avversaria.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Australia 10-10 (5-4 d.c.r), World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: il Setterosa vince ai rigori dopo una rimonta incredibile Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Australia 6-8, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: Setterosa alla ricerca di una rimonta che sembrava impossibile LIVE Italia-Australia, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: secondo impegno per il SetterosaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e... Altri aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Italia-Australia 6-7, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: azzurri sconfitti in semifinale con tanti rimpianti; World Cup, il Setterosa cede alla Grecia: 15-11; Curling, Mondiali doppio misto: l’Italia si qualifica per i play-off - FISG; Constantini e Mosaner in semifinale! Battuto il Giappone 7-6 all'extra-end. LIVE Italia-Australia 6-7, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: azzurri sconfitti in semifinale con tanti rimpiantiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.00: per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domattina. Buona serata! 20.58: Dopo aver ... oasport.it LIVE Italia-Australia, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio del matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e ... oasport.it https://www.oasport.it/2026/05/dove-vedere-in-tv-italia-australia-mondiali-curling-misto-2026-orario-semifinale-programma-streaming/ Come seguire in tv o streaming l'attesissima semifinale dei Mondiali di curling misto tra Italia e Australia. Constantini-Mosan - facebook.com facebook